У Києві затримана група викрадачів джипів

Оперативники столичного карного розшуку затримали групу автовикрадачів, які спеціалізувалися на викраданнях престижних автомобілів, зокрема джипів.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві, до складу групи входили 45-річний громадянин однієї з країн Балтії і двоє 42-річних киян.

Правоохоронці припускають, що викрадачі причетні до викрадання більше десяти дорогих автомашин. На сьогодні розшукано поки що чотири автомобілі - два «Лексуси», «Порше Кайєнн» і «Тойота Ленд Крузер Прадо». Вони стояли в спеціально орендованих гаражах і готувалися до переправлення їх за кордон. Встановлено, що організатор групи приїхав до Києва з Прибалтики на запрошення киян.

Схема діяльності групи була такою: викрадений автомобіль відстоювався в гаражі. Тимчасом з-за кордону привозять документи і фрагмент рами з номером, який потім вварюється в раму викраденого авто. Потім машини переганяли до Прибалтики чи до Польщі. Для швидкого й ефективного відмикання автомобіля і запуску двигуна, викрадачі застосовували останні моделі автограберів і сканерів.