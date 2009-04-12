У Криму рибалка впав з 8-метрової скелі

У Криму в районі бухти Широка на березі Азовського моря під час лову риби загинув чоловік, впавши з 8-метрової скелі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Криму, інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників напередодні.

Загинув житель Феодосії, 1976 року народження.

Чоловік, який намагався надати йому допомогу, травмований. Зі струсом головного мозку, ударами потиличної ділянки голови і поперекового відділу хребта він доставлений до лікарні.