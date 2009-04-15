У Комсомольську відірвали голову інспекторові ДАІ

У Комсомольську Полтавської області невідомі відірвали голову пам`ятнику інспекторові ДАІ.

Як повідомили УНІАН у мерії, пам`ятнику встановленому в центрі міста, на вулиці Леніна. Міліція шукає учасників акту вандалізму.

Як повідомлялося, пам`ятник перед встановленням частково розбили прямо в майстерні місцевого скульптора Олега РЯБО. Пізніше скульптор реконструював пам`ятник, а 1 квітня його урочисто відкрили в центрі міста.

На кашкеті інспектора написано "ДАІ", на грудях у скульптури орден "Дають - бери".

"Спочатку на кашкеті було слово "ДАЙ", але мені довелося змінити його на "ДАІ", - розповів скульптор.

Раніше в Комсомольську було відкрито пам`ятник бабусі, яка торгує насінням соняшнику