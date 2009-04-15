Пам'ятник Мазепі до 300-річчя Полтавської битви не ставитимуть

Пам`ятник гетьманові Івану Мазепі встановлять у Полтаві на Соборній площі до дня Незалежності.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні інформаційної і внутрішньої політики Полтавської облдержадміністрації, сьогодні відбулося засідання обласного оргкомітету з питань святкування 300-річчя Полтавської битви, яке провів перший заступник голови ОДА Іван БЛИЗНЮК.

Під час засідання мер Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ заявив, що пам`ятник у запланований ініціаторами час спорудити вже неможливо, адже тільки на облаштування фундаменту з технологічними вимогами знадобиться не менш як два тижні.

За словами мера, порушення благоустрою Соборної площі не сприятиме проведенню міських заходів, присвячених 300-річчю Полтавської битви, які розпочнуться вже в травні.

"Спорудження пам`ятника в цей час стане поштовхом для того, щоб у Полтаві провести другу Полтавську битву. Сюди можуть приїхати радикально налаштовані росіяни, українці або хтось іще. Пам`ятник треба встановлювати або зараз, до 300-річчя Полтавської битви, або після цього", - сказав мер.

Під час засідання оргкомітету рішення про дату встановлення пам`ятника ухвалено не було. Після засідання мер Полтави зустрівся з губернатором Полтавської області Валерієм АСАДЧЕВИМ і детально обговорив питання про дату встановлення пам`ятника. Під час зустрічі було прийнято рішення, що пам`ятник Мазепі встановлять у Полтаві до дня Незалежності.

Нагадаємо, рішення про встановлення пам`ятника Івану Мазепі було прийнято на позачерговій сесії міської ради 22 серпня 2008 року. Замовником проекту є обласна державна адміністрація.

Проте Полтавська облрада 25 листопада відмовилась виділяти фінанси на спорудження монументу Мазепі і шведському королю Карлу XII. На ці цілі необхідно 1,5 млн. грн., і пам`ятник було вирішено будувати за рахунок спонсорських коштів.

Раніше пам`ятник планували відкрити в травні 2009 року до святкування 300-річчя Полтавської битви.