Вийшла четверта книжка з серії «Стратегії геніїв»

У Києві відбулася презентація книги Валентина БАДРАКА «Стратегії щасливих пар».

Як повідомив автор сьогодні на прес-конференції в УНІАН, це четверта книга із серії «Стратегії геніїв», і задумана вона як акція на захист сім`ї.

«У сучасному житті ми спостерігаємо безпрецедентне наступання на інститут шлюбу, який, на мій погляд, руйнується із стрімкою швидкістю. І ми підійшли до ситуації, коли кількість розлучень наздоганяє, а інколи й перевищує кількість взятих шлюбів», - відзначив В.БАДРАК.

Водночас, на його переконання, в період економічної й політичної кризи потрібно звернути глибшу увагу на сім`ю як можливість для кожної людини закумулювати й реалізувати свій потенціал.

Автор на прикладі сімейного життя видатних людей показує принципи створення й існування щасливих шлюбів. У книзі розповідається про 13 відомих сімей, зокрема, Миколи й Олени Рерихів, Альберта Швейцера й Олени Бреслау, князя Ярослава Мудрого й княгині Ірини, Михайла і Раїси ГОРБАЧОВИХ.

«Я навмисно вибрав відомі пари, навмисно вибрав видатних осіб, аби їх досвід звучав переконливо», - наголосив В.БАДРАК.

У передмові до книги він відзначає, що читач не знайде тут збірника універсальних рецептів для створення щасливої родини. «Але стратегії видатних творців допоможуть йому не потрапити в пастку власних ілюзій, відмовитися від помилкових сподівань і окреслити таку лінію взаємин між статями, яка може стати передвісником тривалого й успішного родинного життя», - пише В.БАДРАК, додаючи, що пари можуть знайти щастя, якщо цього хочуть двоє.

Досліджуючи сімейне життя видатних людей, В.БАДРАК дійшов висновку, що характерною особливістю всіх цих пар є те, що всі вони були союзами самодостатніх осіб, які шукають резерви всередині себе і не чекають допомоги ззовні, союзом осіб з чітко переважаючим духовним началом, що домінує над рештою сфер життя, осіб, які психологічно готові до шлюбу і розглядають шлюб як спільне підприємство, щоденну працю.