Львівська залізниця скасує зупинки потягів на станціях, що стали звалищами

Львівська залізниця може вдатися до відміни деяких зупинок приміських поїздів через засміченість навколоколійних територій.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Львівської залізниці .

Згідно з повідомленням, під час комісійного об`їзду керівництвом Львівської залізниці низки населених пунктів Львівщини, Івано-Франківщини та Закарпаття було виявлено значне засмічення території вздовж колій і поблизу станцій. Особливо захаращеними виявилися навколоколійні території в Яремчі, Делятині і Рахові, де «знехтувано всі екологічні й санітарні норми».

Як зазначають на Львівській залізниці, жителі зазначених населених пунктів свідомо зносять і звозять сміття до залізничного полотна, що негативно впливає не лише на естетичний вид смуги відчуження, але й на екологічну ситуацію. Враховуючи це, важливим є й питання санітарного благополуччя жителів зазначених регіонів, підкреслюють на Львівській залізниці. Водночас, зазначені населені пункти – це фактично рекреаційна зона Карпат, куди спрямовано значні туристичні потоки, а, отже, на них зосереджено увагу не лише вітчизняних мандрівників, але й закордонних гостей.

Залізницю обурює факт сусідства з самовільно створеними, всупереч відповідним нормам, сміттєзвалищами. В зв`язку з цим керівництво Львівської залізниці звертається до органів місцевої влади з вимогою вжити заходів для прибирання території біля колій та ліквідації на ній смітників. «У випадку, якщо сміття не буде прибрано, Львівська залізниця залишає за собою право вдатися до відміни зупинок поїздів у тих населених пунктах, де елементарні санітарні норми буде проігноровано», - наголошується в повідомленні.