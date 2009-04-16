Парашутна вежа впала разом з автокраном

Недіюча парашутна вежа в Рівному, якій уже понад чверть століття, впала разом з автомобільним краном, який приїхав її демонтувати.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному Управлінні з питань надзвичайних ситуацій, подія сталася неподалік гуртожитку Державного гуманітарного університету.

Автомобільний кран, який був залучений до демонтажу вежі, не витримав металевої конструкції висотою з 9-поверховий будинок і перевернувся. Водій автокрану, який виконував роботу, не постраждав.

Виконавці демонтажу з Управління комунального господарства Рівного від коментарів поки що утримуються. Не коментують ситуацію і представники регіонального відділення Держгірпромнагляду, які прибули на місце пригоди для вивчення причин надзвичайної ситуації.