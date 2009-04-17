15 зірок кіно внесені до списку Залу акторської слави

Список зірок кіно, удостоєних потрапити до Залу акторської слави, поповнився п`ятнадцятьма іменами.

Як повідомляє THR, це Джулі Ендрюс, Роберт де Ніро, Джуді Денч, Роберт Дювалль, Кірк Дуглас, Морган Фрімен, Джин Хекман, Олівія де Хевіленд, Хал Холбрук, Ентоні Хопкінс, Джеймс Ерл Джонс, Анжела Лансбері, Вільям Мейсі, Меггі Сміт і Меріл Стріп.

Урочиста церемонія "введення" в Зал слави відбудеться в Лос-Анджелесі сьогодні, її ведучим буде президент організації Рості Цитрон (Rusty Citron).

Кандидатів, чиї імена будуть внесені до Залу акторської слави, визначає спеціальне бюро експертів, в яке входять представники 100 акторських шкіл і коледжів.

Основними критеріями відбору є віддане служіння мистецтву і гуманітарним цінностям, визнання глядачів, критиків і професіоналів кіноіндустрії.

Раніше в Залі акторської слави було 38 артистів, серед яких Чарлі Чаплін, Бастер Кітон, Дуглас Фербенкс, Мері Пікфорд, Рудольфо Валентіно, Фред Астер, Спенсер Трейсі і Хемфрі Боггарт.

Лента.ру