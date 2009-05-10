У Лободи на першій репетиції... нічого не працювало

12:08, 10 травня 2009
Разное
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Уся надія на сьогоднішню...

Сьогодні в Москві на сцені «Олімпійського» пройде друга репетиція української співачки Світлани ЛОБОДИ до «Євробабачення-2009».

Про це УНІАН повідомила С.ЛОБОДА.

«На першій репетиції колесо не працювало… Сподіваюся, що на сьогоднішню генеральну репетицію ми зможемо зробити все, щоб воно працювало – на минулій репетиції не працювало нічого – ні світло, ні сама конструкція», - сказала С.ЛОБОДА.

Вона пояснила, що під час її виступу передбачається використати дуже складне устаткування і потрібен час для його підключення.

С.ЛОБОДА повідомила, що в Москві дуже часто їй говорять, що голосуватимуть за Україну під час конкурсу. «Це справді приємно», - сказала С.ЛОБОДА.

За її словами, під час підготовки до виступу їй перш за все не вистачає сил.

«Мені потрібно бодай трохи поспати, а я вночі займаюся акробатикою, даю інтерв`ю, відвідую заходи, виступаю на концертах – це все здається безкінечним», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, С.ЛОБОДА виступить під номером 17 у другому півфіналі «Євробачення-2009», який пройде 14 травня в СК "Олімпійський" з піснею «Anticrisis girl» («Антикризова дівчина»).

Під час її виступу буде задіяно на сцені три "пекельних" колеса, на яких встановлено піротехнічні пристрої, вітродув, світлодіоди.

 

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