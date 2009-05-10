Лобода розказала журналістам, що у неї в голові

Українська співачка Світлана ЛОБОДА сподівається, що Україна побачить пряму трансляцію «Євробачення-2009» з Москви.

Про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Наскільки я знаю – це питання вирішене», - сказала С.ЛОБОДА.

Вона нагадала, що два тижні тому в Україні було скасовано трансляцію через складнощі з оплатою.

Водночас, С.ЛОБОДА повідомила, що не відгукується на вирішення таких питань.

«Переді мною стоїть важливе завдання – в моїй голові більш пріоритетні речі – як зробити так, що номер можна була показати так, як ми це собі уявляємо, щоб кожна конструкція на сцені запрацювала, щоб кожна деталь заграла», - наголосила С.ЛОБОДА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Москві відбудеться офіційне відкриття 54-го музичного конкурсу "Євробачення-2009", фінал якого відбудеться 16 травня, а півфінали пройдуть 12 і 14 травня в московському спорткомплексі "Олімпійський".

Учасниця від України С.ЛОБОДА виступить 14 травня в другому півфіналі конкурсу.

Росію цього року представить також українська співачка Анастасія ПРИХОДЬКО з піснею «Мамо».

РФ отримала право на проведення конкурсу після перемоги на ньому в травні 2008 року російського співака Діми БІЛАНА.

Спочатку на "Євробаченні-2009" планували представити своїх артистів 43 країни, однак 12 березня Грузія відмовилася від участі в конкурсі.

24 квітня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Держкомтелерадіо забезпечити проведення трансляції фіналу пісенного конкурсу „Євробачення-2009” в Україні і у разі потреби подати в установленому порядку відповідні пропозиції Кабінету міністрів.