Суд заборонив фестиваль секс-меншин у Миколаєві

Сьогодні Центральний адміністративний суд Миколаєва виніс ухвалу про заборону в місті культурно-спортивного фестивалю геїв та лесбіянок «Райдужна весна-2009», який мав відбутися з 15 по 17 травня в рамках проекту PRECIS за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Нідерланди.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Миколаївській асоціації геїв, лесбіянок та бісексуалів «ЛіГА».

Представники організації «ЛіГА» повідомляють, що довкола їхнього офісу склалася «надзвичайна ситуація».

«Працівники офісу піддавалися телефонним погрозам, образам, була зроблена спроба невідомих осіб потрапити в офіс організації. Зараз ми вимушені виставити цілодобову охорону довкола офісу», - заявляють у громадській організації.

За її даними, з позовом про обмеження права на мирні зібрання до суду звернувся виконком Миколаївської міської ради.

«Переважна більшість миколаївців негативно ставиться до нетрадиційної сексуальної культури, тому заходи з її пропагування створюють небезпеку громадському порядку, порушують спокій та суспільну рівновагу, можуть призвести до масових зіткнень та конфліктів», - цитує «ЛіГА» слова заступника міського голови Миколаєва Олександр ЖЕНЖЕРУХА.

Як стверджують в організації, він повідомив, що до міської влади надійшов лист від Миколаївської обласної паланки МГО «Козацтво Запорозьке», у якому зазначається, що даний захід «негативно впливає на моральну та духовну атмосферу в місті, призводить до розбещення дітей і молоді».

У зв’язку з цим О.ЖЕНЖЕРУХА заявив, що влада міста вважає можливим проведення фестивалю лише в закритому приміщенні і виступає категорично проти проведення фестивалю на відкритих майданчиках (вулицях, площах тощо) Миколаєва, стверджують в асоціації.

Представники організації «ЛіГА» вважають таку позицію наступом на права громадянина на вільне висловлення поглядів та переконань і звертаються до мерів європейських міст, до європейських громадських організацій і політичних партій, дипломатичних місій із проханням підтримки, оскільки є «явне порушення прав і свобод людини відносно ЛГБТ-співтовариства».

Довідка УНІАН. Миколаївська Асоціація геїв, лесбіянок і бісексуалів «ЛіГА» існує біля 12 років і є першим в Україні зареєстрованим об’єднанням представників ЛГБТ-спільноти.