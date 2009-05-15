У Києві перекинувся автобус: 7 поранених

Вчора, о 5-й годині 15 хвилин, у Києві, водій автомобіля “MAZDA CX-7”, який рухався по Південному шляхопроводу у напрямку вул. Саперно-Слобідської в крайній лівій смузі, намагався перестроїтися у середню смугу й не надав переваги в русі та скоїв зіткнення з автобусом “БОГДАН-А091”, що рухався в попутному напрямку за маршрутом "Бориспіль-Київ". В автобусі перебувало 10 пасажирів. Від потужного удару він перекинувся.

Внаслідок ДТП обидва водії та п`ятеро пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження й госпіталізовані до лікарень столиці, повідомляє прес-служба Департаменту ДАІ МВС України.