Литвин: гральний бізнес треба перенести на о.Зміїний

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не виключає, що гральний бізнес може “перейти у тінь”.

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення голова ВР висловив в інтерв’ю телеканалу “Рада”.

Коментуючи ухвалення сьогодні парламентом відповідного закону він сказав: “Така небезпека є”.

За словами В.ЛИТВИНА, тому ВР у прикінцевих положеннях передбачила прийняття “розгорнутого закону”, де б унормовувався контроль за гральним бізнесом.

При цьому він зауважив, що гральний бізнес треба перенести “у контрольовані точки – на острів Зміїний, на Косу Тузлу”.

За словами голови ВР, ті, “в кого гроші тиснуть в кишенях” мають приїжджати у спеціально відведені місця і залишати кошти “одноруким цим бандитам та іншим гральним засобам”.

В.ЛИТВИН вважає, що має бути контроль за тим, щоб гроші з цього бізнесу йшли у бюджет, зокрема на розвиток спортивних споруд. Він додав, що на сьогодні слід виправляти ситуацію, коли “з 10 призовників 7 не можуть ні разу підтягнутися на перекладині”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 травня., ВР ухвалила Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні». Законом забороняється не лише гральний бізнес, але й участь в азартних іграх. Згідно із законом, до суб’єктів господарювання, які організовують і проводять на території України азартні ігри, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі 8 тисяч мінімальних зарплат з конфіскацією грального обладнання, а прибуток від проведення такої азартної гри підлягає перерахуванню до державного бюджету України.