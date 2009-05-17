Статую вартістю 3 млн. фунтів здали в металобрухт

Британській поліції вдалося розкрити одну з найзухваліших крадіжок творів мистецтва в історії Великобританії - крадіжку скульптури роботи Генрі Мура, скоєну 5 років тому, пише в неділю газета The Guardian.

За даними британських правоохоронних органів, бронзову статую вагою в дві тонни, яку оцінювали в 3 мільйони фунтів стерлінгів, було продано на металобрухт за 1,5 тисячі фунтів.

Статуя - одна з «Лежачих фігур» Г.Мура завдовжки три метри, заввишки і завширшки по два метри - знаходилася на території Фонду скульптора в графстві Хартфордшир. Увечері 15 грудня 2005 року троє злодіїв під`їхали до неї на вантажівці і просто завантажили на нього скульптуру за допомогою лебідки.

За інформацію, яка допоможе знайти скульптуру, було оголошено нагороду в 10 тисяч фунтів стерлінгів. Поліція уже тоді висувала версію, згідно з якою статую було викрадено заради переплавлення на метал. Тепер ця версія підтвердилася - за даними слідства, статую було продано скупникам металобрухту і надалі вивезено з країни, ймовірно, до Китаю.

Г.Мур, який помер в 1986 році, вважається одним з видатних діячів сучасного мистецтва. Він створював великі абстрактні роботи в бронзі або з каменя, використовуючи як образи зламані людські форми.