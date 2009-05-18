Триває ліквідація пожежі в будинку Єврокомісії

У Брюсселі тривають роботи з ліквідації пожежі в будинку Європейської Комісії Berlaymont.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, пожежа виникла близько 13.00 за місцевим часом (14.00 за київським часом).

За повідомленням місцевих ЗМІ, займання сталося під дахом шістнадцятиповерхового будинку загальною площею 240 тис. квадратних метрів.

За даними речника Єврокомісії Йоханнеса ЛЕЙТЕНБЕРА, повідомлення про пожежу надійшло одразу після завершення традиційного брифінгу Єврокомісії, що проводиться опівдні.

Наразі підходи до приміщення Єврокомісії перекриті поліцією, в будинку працюють пожежні.

Весь персонал центрального будинку Єврокомісії – близько 2 тис. 700 осіб, в тому числі комісарів, які мають тут свої офіси, – було евакуйовано.

Причина пожежі поки невідома, однак працівники ЄК не втрачають почуття гумору. Як передає AFP, комісар ЄС з питань конкуренції Неелі КРУС навіть пожартувала: “Здавалося, кухар забувся зняти попалену картоплю з вогню”.

Будинок Єврокомісії побудовано в 1960-х роках. З 1991-го року в будинку було проведено реконструкцію вартістю 670 млн. євро. Його відкриття після реконструкції відбулося у 2004 році на початку роботи нинішнього складу Єврокомісії на чолі з Жозе Мануелем БАРРОЗУ.