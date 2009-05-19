Українське журі Євробачення дало Приходько нуль балів

Оцінка, яку поставила Україна виконавиці від Росії Анастасії Приходько на "Євробаченні-2009" є нижчою, ніж було оголошено під час трансляції фіналу конкурсу 16 травня, повідомив РІА “Новости” голова українського журі "Євробачення" і віце-президент Національної телекомпанії України Роман Недзельський.

Згідно з оголошеними у фіналі даними, Україна віддала за виступ Анастасії Приходько вісім балів.

Недзельський, нагадав, що цього року оцінка від кожної країни формувалася на підставі голосування професійного жюрі та глядацького sms-голосування, при цьому голоси перших і останніх враховувалися в пропорції 50 на 50.

За його словами, sms-голосування справді дало вісім балів, проте журі, яке він очолював, не дало жодного балу (всього було віддано чотири голоси, тоді як для одного балу необхідно п`ять голосів, пояснює агентство).

"Як сталося, що не врахували результат журі - це питання", - сказав Недзельський.

Він повідомив, що Національна телекомпанія звернулася з офіційним листом до Європейського мовного союзу, який подав такі дані, з проханням роз`яснити цю ситуацію. "Зрозуміло, що ми не протестуватимемо. Ніяких судових позовів. Вже ніхто не оскаржуватиме", - зазначив Недзельський.

Він також схвалив високий рівень організації конкурсу. "Дуже добра організація. Ми вітаємо Росію. Ми вітаємо Сашу Рибака. Ми дякуємо Росії за два бали (які Росія поставила виступові Світлани Лободи)", - додав він.