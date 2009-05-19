"Самооборона": МЗС перетворився на структуру зведення рахунків

Громадянський рух «Народна самооборона» звертається до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з вимогою негайно подати до Верховної Ради кандидатуру для призначення на посаду міністра закордонних справ України.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві “Народної самооборони”.

Крім того, підкреслили автори заяви, у контексті розгляду кандидатури нового міністра закордонних справ «Народна самооборона» поставить питання про відповідність займаним посадам деяких послів України в інших державах, зокрема в Німеччині, КНР і Кореї.

Як зазначають у “Народній самообороні”, “поява чергових документів, «злитих» у пресу Міністерством закордонних справ України, в чергове доводить про упереджене ставлення до міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА”.

За словами авторів заяви, “не маючи жодних офіційних доказів того, що міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО якимось чином порушив закон, перебуваючи в аеропорту м. Франкфурт-на-майні, Секретаріат Президента та Партія регіонів разом з кишеньковим МЗС взялися за формування теки компромату на українського політика”. “Мабуть, вони розраховують, що добірка бездоказових записок допоможе їм створити у парламенті та країні в цілому імідж ЛУЦЕНКА як злісного правопорушника”, йдеться в заяві.

“Це ж можна сказати і про переписку послів України у Кореї та Китаї з Міністерством закордонних справ”, - заявили в “Народній самообороні”.

На думку членів цього Громадянського руху, “у викладених фактах простежується одне - бажання будь-якою ціною, шляхом підтасовки фактів добитися відмови Юрія ЛУЦЕНКА від приватного візиту до КНР”. “Все це робилося у розрахунку на те, аби по поверненню в Україну у ЛУЦЕНКА був імідж людини, яку не бажають бачити як офіційну особу в інших державах”, йдеться в заяві.

“Вельми сумнівним, - зазначають у “Народній самобороні”, - у даному контексті виглядає те, щоб китайська сторона висловлювала будь-які рекомендації стосовно приватного візиту до цієї країни будь-якої особи, у даному випадку Ю.ЛУЦЕНКА”.

За словами авторів заяви, “факти свідчать про те, що МЗС України перетворилося на структуру для зведення політичних рахунків з людьми, які не хочуть миритися із всевладдям і вседозволеністю Секретаріату Президента”.

“Інформація від посольств КНР та Кореї лише підтверджує, що проти Юрія ЛУЦЕНКА силами МЗС України ведеться цілеспрямована кампанія з дискредитації його як міністра і політика”, - наголошується в заяві.

Відтак “Народна самооборона” наполягає на призначенні глави МЗС, “оскільки наразі там склалася ситуація для безконтрольної діяльності відомства”.