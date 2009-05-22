Луценко виграв суд у Берліні

Судова палата у справах преси Земельного суду Берліну вирішила зобов’язати інтернет-видання газети “Більд” (Bild) оприлюднити спростування, складене сином міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА Олександром.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомив адвокат О.ЛУЦЕНКА Геннадій ЛЕВИНСЬКИЙ.

“Судом винесено рішення проти інтернет-видання “Більд”, в якому його зобов’язують оприлюднити спростування”, - сказав адвокат.

Він додав, що сайт має оприлюднити спростування, яке написав Олександр ЛУЦЕНКО.

Адвокат не надав інших подробиць, зазначивши, що поки не має письмового рішення суду, і повинен отримати його в понеділок.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня німецька газета «Більд» повідомила, що Ю.ЛУЦЕНКО з сином 4 травня провели півдня в поліцейській дільниці аеропорту Франкфурта-на-Майні. За даними ЗМІ, їх у стані сильного алкогольного сп`яніння затримали після сварки з поліцейськими.

12 травня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що німецька поліція безпідставно затримала його і сина, оскільки вони були тверезими, але він подає у відставку з посади міністра внутрішніх справ України, щоб не дестабілізувати ситуацію в МВС.

Син міністра вирішив позиватися до німецького видання "Більд". Він вимагає спростування інформації про начебто перебування в аеропорту в складі української делегації в стані алкогольного сп’яніння.