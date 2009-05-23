Мін’юст надав ДАІ доступ до Єдиного реєстру довіреностей

Міністерство юстиції надало Державній автомобільній інспекції Міністерства внутрішніх справ України доступ до Єдиного реєстру довіреностей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, відповідний наказ підписав міністр юстиції Микола ОНІЩУК.

Згідно з наказом, Мін‘юст надаватиме на запити ДАІ скорочені витяги з реєстру, які містять інформацію, що дає можливість переконатися у факті існування та дії певної довіреності. Скорочений витяг міститиме, зокрема, відомості щодо довірителя та його представників (для фізичних осіб: прізвище, ім`я та по батькові), а також тип, номер державної реєстрації, серійний номер та опис транспортного засобу – для довіреностей щодо транспортного засобу.