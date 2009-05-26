До в'язниці намагалися надіслати іграшковий вертоліт з контрабандою

Арештовано чотирьох осіб, які намагалися переслати до в`язниці у Бразилії мобільні телефони за допомогою іграшкового радіокерованого вертольота. Про це 26 травня пише газета The Daily Telegraph.

Кур`єри були затримані 24 травня біля в`язниці особливо суворого режиму в місті Президенти-Венсеслау. В їх машині охоронці знайшли іграшковий вертоліт, 14 стільникових телефонів і готівку. Арешт не був запланованою операцією: охорона просто вирішила перевірити підозрілу машину.

За даними агентства Associated Press, дев`ять телефонів були в сумці, підвішеній до метрового вертольота. Ще п`ять апаратів знайшлися в салоні машини.

Як повідомляє The Daily Telegraph, молодший із заарештованих, 17-річний хлопець, зізнався, що їм заплатили за доставку телефонів у в`язницю суму, еквівалентну приблизно п`яти тисячам доларів. Замовники обіцяли доплатити стільки ж в разі успіху операції. Назвати імена адресатів посилки він відмовився.

У Бразилії засуджені лідери злочинних угрупувань часто продовжують незаконну діяльність за допомогою мобільного зв`язку. Раніше охорона бразильських в`язниць вже запобігала спробам переслати ув’язненим телефони в бібліях, а також за допомогою поштових голубів.

Лента.ру