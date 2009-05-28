Механізатор розірвав навпіл змію, яка його покусала

У Черкаській області 43-річний чоловік голіруч розірвав навпіл змію, яка його вкусила.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Черкаській області, 25 травня механізатора із села Острівець Уманського району під час обідньої перерви у лісосмузі вкусила в обидві руки змія. У стані афекту чоловік схопив змію і голіруч розірвав її навпіл.

Як повідомляє прес-служба, за кілька хвилин, поки отрута не почала діяти, чоловік встиг добігти до своїх колег і повідомити їх про подію, після чого знепритомнів. Коли автомобілем доставили постраждалого за 40 кілометрів до лікарні в Умань.

Чоловік пережив клінічну смерть, але медикам вдалося врятувати йому життя. Зараз його перевели до терапевтичного відділення і його життю нічого не загрожує.