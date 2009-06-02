ОАЕ потай скупили шедеври світового живопису

В одному з готелів столиці Об`єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі відкрилася виставка картин, придбаних таємно на замовлення уряду країни у приватних власників в Європі, повідомляє The Telegraph.

Серед виставлених робіт полотна Едуарда Мане, Поля Сезанна, Бартоломе Мурільо, Джованні Белліні, Жана Енгра, Піта Мондріана. Картини Мане "Циган" та "Натюрморт з сумкою і часником", представлені в експозиції, тривалий час вважалися втраченими.

Як вважають учасники арт-ринку, всі ці придбання були зроблені представниками ОАЕ в останні кілька місяців шляхом приватних операцій з організаторами аукціонів і власниками картин.

Незабаром виставка завершить свою роботу і полотна відправляться у сховища до 2013 року - поки на острові Саадіят неподалік Абу-Дабі не відкриється міжнародна філія Лувру.

Тим часом глава ОАЕ Халіфа бін Зайд аль-Нахайян (Khalifa bin Zayed al-Nahayan) має намір побудувати в Абу-Дабі ще три виставкові комплекси - Галерею Гуггенгейма за проектом Френка Гері, Національний музей за проектом Нормана Фостера і Центр мистецтв за проектом Захі Хадід.

Лента.ру