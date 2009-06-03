У Криму пройде фестиваль "Велике російське слово"

Міжнародний фестиваль «Велике російське слово» пройде з 6 по 12 червня в Криму. Захід проходить в автономії вже третій рік поспіль.

Як передає кореспондент УНІАН, голова оргкомітету, перший віце-спікер кримського парламенту Сергій ЦЕКОВ на прес-конференції в Сімферополі повідомив, що фестиваль обіцяє стати масштабнішим, ніж в попередні роки.

Урочисте відкриття «Великого російського слова» відбудеться в Ялті 6 червня. Раніше цього ж дня в Сімферополі гості фестивалю візьмуть участь в святкових зборах, присвячених 210-річчю від дня народження поета Олександра Пушкіна.

У програмі фестивалю – концерти, творчі зустрічі, круглі столи, свято російської книги, гоголівські, пушкінські та чехівські читання.

Зокрема, в Ялті пройдуть всеукраїнський семінар викладачів російської мови і літератури, міжнародна науково-практична конференція «Російська мова в полікультурному світі», круглі столи «Україна і Росія – духовна і культурно-історична спільність» і «Молодь в російському світі – чинник майбутнього», в Севастополі відомі журналісти зберуться на міжнародний круглий стіл «ЗМІ України і Росії – кроки назустріч».

«Велике російське слово» триватиме до 12 червня, Дня Росії. У Сімферополі цього дня влаштують мітинг «прихильників східно-слов`янської, спільноруської єдності» і святковий гала-концерт.

Загальний кошторис фестивалю перевищує 1 млн. грн., з них близько 700 тис. – кошти бюджету Криму. Організаторам заходу також допомагає комісія при уряді Російської Федерації у справах співвітчизників за кордоном, уряд Москви і фонд «Російський світ».

Влада України не бере участі у фінансуванні заходу. «Нинішнє керівництво Української держави впритул не бачить фестиваль. Третій рік не виділяється ні копійки з державного бюджету (України) на заходи «Великого російського слова», - заявив перший віце-спікер Криму.

З боку Російської Федерації у фестивалі очікується участь делегацій Держдуми, Міністерства закордонних справ, регіонів РФ. З українського боку про готовність взяти участь у фестивалі заявили керівники ряду обласних і міських рад південного сходу країни.

Фестиваль організований Російською громадою Криму і владою автономії.