На місці зруйнованого пам'ятника Пушкіну відкрили пам’ятний знак
14:31, 06 червня 2009Разное
1374 0
Повідомлення з Красного Луча
У місті Красний Луч Луганської області в парку Палацу культури імені Леніна відкрили пам’ятний знак Олександру Пушкіну з нагоди 210-ї річниці від дня народження поета.
Як передає кореспондент УНІАН, пам`ятник великому поету вже стояв на цьому місці, однак більш двадцяти років тому його зруйнували.
Відновити пам`ятний знак до цієї дати вирішили депутати Краснолуцької міськради, а також члени Національної cпілки журналістів України. Вони знайшли кошти на встановлення знака.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter