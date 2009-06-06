На місці зруйнованого пам'ятника Пушкіну відкрили пам’ятний знак

У місті Красний Луч Луганської області в парку Палацу культури імені Леніна відкрили пам’ятний знак Олександру Пушкіну з нагоди 210-ї річниці від дня народження поета.

Як передає кореспондент УНІАН, пам`ятник великому поету вже стояв на цьому місці, однак більш двадцяти років тому його зруйнували.

Відновити пам`ятний знак до цієї дати вирішили депутати Краснолуцької міськради, а також члени Національної cпілки журналістів України. Вони знайшли кошти на встановлення знака.