З пошукових літаків помічено багато тіл загиблих пасажирів А-330

Французький військовий корабель виявив в неділю ще одне тіло в районі пошуку зниклого в Атлантиці літака А-330, де бразильські військові у суботу і неділю знайшли вже п`ять тіл, заявив журналістам представник французького Генштабу.

"Корабель "Вантоз" дістав тіло і численні уламки, які можуть належати літакові", - повідомив він.

За його словами, судно прибуло в район пошуків у неділю вдень і бере участь в операції під керівництвом бразильських властей. Тіло і уламки виявив вертоліт корабельного базування "Пантера", а потім екіпаж судна дістав їх з води.

У суботу бразильські військові підняли перші два тіла і уламки літака, серед яких пасажирське крісло синього кольору з серійним номером, сумку з квитком Air France, кейс і рюкзак з портативним комп`ютером.

У неділю представники ВПС і військово-морського флоту Бразилії заявили, що в районі пошуків виявлено ще три тіла.

За даними військових, з пошукових літаків у неділю були помічені безліч інших тіл. Їх мають підняти в найближчі години. Всі рештки загиблих будуть направлені фрегатом ВМФ Бразилії на архіпелаг Фернанду-ді-Норонья, а потім переправлені повітрям до інституту судової медицини міста Ресифі на північному сході Бразилії.

Під час пошукових робіт у неділю були також виявлені сотні предметів, серед яких фрагменти крил літака, частини конструкції, пасажирські крісла, рідкокристалічні екрани, кисневі маски, а також особисті речі пасажирів, зазначив представник військово-повітряних сил.

Район виявлення тіл і уламків літака розташований за 900 кілометрів від архіпелагу Фернанду-ді-Норонья і за 70 кілометрів від того місця, де Аеробус надіслав останній електронний сигнал про несправність на борту.

РІА "Новости"