Гриценко: технічний огляд в ДАІ є фіктивним і профанацією

Верховна Рада України не підтримала проект закону, внесений народним депутатом Анатолієм ГРИЦЕНКОМ, про внесення змін до деяких законів України щодо скасування державного технічного огляду транспортних засобів.

Як передає кореспондент УНІАН, за таку законодавчу ініціативу проголосувало лише 197 народних депутатів.

Як зазначив А.ГРИЦЕНКО, цей законопроект стосується дев`яти мільйонів українських водіїв. Також він додав, що проти цього законопроекту виступає міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО та Державтоінспекція.

Як пояснив А.ГРИЦЕНКО, головною метою законопроекту було позбавлення ДАІ функцій проведення державного технічного огляду транспорту, але із залишенням перевірки технічного стану транспортних засобів відповідними структурами господарювання, які мають акредитацію і контролюються Кабінетом міністрів.

«Нехай працівники ДАІ, які задіяні у проведенні державного технічного огляду, йдуть на дороги і там працюють», - пояснив свою позицію А.ГРИЦЕНКО, додавши, що технічний огляд в ДАІ насправді є фіктивним, профанацією і таким, що провокує побори.

У свою чергу, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зауважив, що зазначену проблему необхідно вирішувати. «Головне, щоб ми перед виборами не відмінили правила дорожнього руху», - сказав В.ЛИТВИН.