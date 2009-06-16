Дві організовані злочинні групи викрадали дорогі автомобілі

Співробітники міліції викрили дві організовані злочинні групи, які протягом тривалого часу викрадали дорогі автомобілі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, ці люди причетні до вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням автомобілями, їх контрабандним перевезенням через державний кордон України та легалізацією шляхом виготовлення підроблених документів і переробленням номерів кузовів транспортних засобів.

До складу одного ОЗУ входило 14 учасників. Це були мешканці Закарпатської, Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської та Дніпропетровської областей, серед яких шестеро раніше судимих. Ще в жовтні минулого року було проведено обшуки за місцем проживання учасників злочинної групи, під час яких працівники міліції вилучили 12 викрадених та контрабандно ввезених в Україну автомобілів престижних іноземних марок, документи з ознаками підроблення. Також вилучено прилади та інструменти, за допомогою яких здійснювалася заміна ідентифікаційних номерів агрегатів і вузлів транспортних засобів. Крім того, в оселі одного з учасників злочинної групи вилучено малокаліберну гвинтівку з оптичним прицілом.

У результаті вжитих заходів Головним слідчим управлінням МВС України стосовно учасників організованого злочинного угруповання порушено кримінальні справи за ознаками злочинів, передбачених низкою статей Кримінального кодексу України. Загалом доводиться причетність цих осіб до 44-ох епізодів злочинної діяльності на території Хмельницької, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської, Чернівецької областей. Серед цих злочинів - п`ять незаконних заволодінь транспортними засобами, 22 факти підробки реєстраційних документів, дев`ять - зміни номерних агрегатів автомобілів, сім шахрайств, один злочин, пов`язаний з незаконним обігом зброї.

П`ятьох активних учасників злочинної групи заарештовано, ще для шести обрано міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд, двох оголошено в міждержавний розшук.

Інше угруповання займалося незаконним заволодінням престижними іномарками. Наразі встановлено 18 активних осіб, які входили до його складу, які заволоділи автомобілями престижних іноземних марок на території Хмельницького, Вінниці та Києва.

Наразі заарештовано шість активних учасників злочинної групи. Правоохоронці обгрунтовано підозрюють фігурантів цієї справи у причетності до інших незаконних заволодінь автомобілями престижних іноземних марок на території Києва, Київської, Донецької, Черкаської, Хмельницької та Вінницької областей і за межами держави.