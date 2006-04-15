У США триває полювання на ведмедя-людожера

В американському штаті Теннесі триває полювання на чорного ведмедя, який у п`ятницю 14 квітня напав на групу людей у заповіднику, вбивши 6-річну дівчинку і заподіявши серйозних травм її матері і 2-річному братові.

Лісничі національного заповідника Черокі використовують пастки з кондитерськими виробами після того, як ведмедя не вдалося вистежити з собаками, повідомляє AFP.

Мати та її двоє дітей гралися поряд з водоспадом, коли великий чорний ведмідь вагою близько 200 кілограм вибіг з кущів і схопив 2-річного хлопчика щелепами за голову. Мати спробувала відігнати тварину, ведмідь перевів свою увагу на неї і протягнув жінку близько 15 метрів. На цей час вже прибігли люди, які відігнали звіра камінням і палицями.

Зопалу люди не помітили, що зникла 6-річна сестра потерпілої дитини. На пошуки дівчинки відправилася команда рятувальників-добровольців, один з яких був озброєний пістолетом. Приблизно у 50 метрах від стежки рятувальники знайшли ведмедя, який рвав тіло дитини. Тварину вдалася відігнати пострілом, хоча невідомо, чи потрапила в неї куля.

Дівчинка була мертва. Її матір і брата доставили гелікоптером до лікарні. Стан жінки стабільний тяжкий, ведмідь кілька разів прокусив їй верхню частину тіла, зачепивши хребет. Дитина постраждала не так сильно, проте ікла ведмедя проникли через його череп до мозку.

Лісничі заповідника зразу ж евакуювали людей і закрили парк для відвідувачів. Спроба вислідити ведмедя за допомогою собак закінчилася невдачею через сильний вітер і туман.

За минулі 100 років у Північній Америці зареєстровано лише 56 випадків вбивства людей чорними ведмедями, хоча їх популяція нині становлять близько 750 тисяч особин. Ці тварини зазвичай уникають людей, тож, на думку фахівців, ведмідь-вбивця може бути хворий.

Лента.ру