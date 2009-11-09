Американець двічі виграв у лотерею більше мільйона доларів

Житель американського штату Нью-Гемпшир двічі став володарем найбільшого призу в лотереї. Як передає Лента.ру з посиланням на канал WMUR-TV, вперше Боб ЯРАЧ (Bob Jaracz) виграв 1,9 мільйона доларів, а потім - трохи більше мільйона.

Як розповів Б.ЯРАЧ, який живе в місті Нашуа, він купує лотерейні квитки щотижня.

Перший виграш - у лотереї Tri-State Megabucks – Б.ЯРАЧУ дістався в День подяки 2005 року. Разом з дружиною він використовував гроші для виплати всіх боргів, ремонту будинку, придбання нового автомобіля і кількох подорожей. Удруге американцеві пощастило у вересні ц.р. в лотереї Weekly Grand Game.

За словами Б.ЯРАЧА, він купує квитки в різних магазинах і заповнює їх навмання, без будь-якої особливої системи.

Незважаючи на отримання багатства, Б.ЯРАЧ працює інженером на умовах часткової зайнятості, щоб "зберігати свіжість". Його дружина Дайан - колишня вчителька початкової школи зі штату Нью-Йорк. Кошти нового виграшу подружжя планує витратити на доброчинність і подорожі.