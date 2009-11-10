У Франції створили Берлінський мур з шоколаду

Французький кондитер Патрік Роже (Patrick Roger) до 20-річчя падінь Берлінського муру створив її копію з шоколаду, повідомляє Associated Press.

На спорудження стіни завдовжки 15 метрів пішло 900 кілограмів шоколаду, а сам процес створення копії муру зайняв близько трьох тижнів. Малюнки на шоколадну Берлінську стіну, подібні тим, що з`явився на мурі після скасування обмежень на перехід між НДР і ФРН, Роже наносив за допомогою підфарбованої харчовими фарбниками кокосової олії.

Спеціально до 20-річчя падіння Берлінського муру кондитер створив шматок стіни з шоколаду заввишки в два метри і зруйнував його на знак об`єднання двох Німеччин. Основну частину свого творіння Патрік Роже планує зберегти. Окремі шматочки шоколадного Берлінського муру виставлені в кондитерських магазинах по всій Франції.

Лента.ру