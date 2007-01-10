Українським пілотам, затриманим у Норвегії, винесли вирок

Трьох українських пілотів, затриманих в Норвегії в нетверезому стані, у вівторок було засуджено до попереднього ув’язнення строком на чотири тижні, передає РІА «Новини» з посиланням на норвезьке телебачення.

Про подальші слідчі дії в рамках даної справи поки не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, норвезька поліція 8 січня затримала в аеропорту Флесланд, розташованому недалеко від міста Берген, сімох громадян України - членів екіпажу транспортного літака Ан-22, які збиралися вилетіти в рейс в нетверезому стані.

Вантажний літак Ан-22, до складу екіпажу якого входять 17 чоловік, повинен був доставити в Баку американське нафтове устаткування.

Затриманий командир, другий пілот і штурман, решта членів екіпажу чекають рішення суду в готелі.

За інформацією представників АНТК ім. Антонова, затриманим громадянам України може загрожувати тюремне ув’язнення строком до 2-х років або штраф в сумі 70 тис. дол.