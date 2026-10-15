Помаранчевий смог огорнув Індонезію: країна потерпає від масштабних лісових пожеж

Смог спричинений пожежами на торфовищах, які можуть тліти під поверхнею та знову спалахувати.

В Індонезії через лісові пожежі густий помаранчевий смог накрив міста, спричинивши небезпечне забруднення повітря. Як повідомляє Sky News, найскладніша ситуація спостерігається на островах Суматра та Калімантан, де тривають масштабні лісові й торф'яні пожежі.

Так, в окремих районах Центрального Калімантану та місті Паланкарая індекс забруднення повітря значно перевищив рівень, який вважається небезпечним для здоров'я.

Смог спричинений пожежами на торфовищах, які можуть тліти під поверхнею та знову спалахувати. Вони також утворюють густіший дим. У багатьох лісових пожежах звинувачують комерційних фермерів, які спалюють землю, щоб звільнити місце для таких культур, як пальмова олійна. Це призвело до найгіршого сезону пожеж в Індонезії з 2015 року.

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Через густий дим погіршилася видимість, а місцеві жителі скаржаться на проблеми з диханням. Десятки людей провели протест у Паланкараї, вимагаючи кращого вирішення ситуації.

"Вчора небо було дуже жовтим. Активність людей значно зменшилася через цю ситуацію. Ми сподіваємося, що незабаром піде дощ, який полегшить цю проблему", - сказала 46-річна місцева мешканка Адіната.

У семи провінціях країни зареєстрували понад 270 тисяч випадків респіраторних захворювань. Дим також поширився на сусідні держави - Малайзію, Сінгапур і Східний Тимор. У деяких районах Малайзії та Східного Тимору через забруднення повітря довелося закривати школи.

На тлі погіршення ситуації президент Індонезії Прабово Субіанто розпорядився посилити боротьбу з пожежами.

За оцінками природоохоронної організації Pantau Gambut, із 24 мільйонів гектарів індонезійських торфовищ близько 16 мільйонів стали більш вразливими до пожеж через вирубування лісів, осушення земель та інші пошкодження екосистем.

Новини екології

Як повідомляв УНІАН, У водах архіпелагу Раджа-Ампат в Індонезії помітили гігантського океанічного ската манта з незвичайним білим забарвленням. Тварина настільки вирізнялася серед інших скатів, що морський біолог описав її як примарну.

Незвичайну манту помітив морський біолог Марк Ердманн, виконавчий директор організації ReShark, під час поїздки до Раджа-Ампат - архіпелагу на перетині Тихого та Індійського океанів.

У березні 2026 року він супроводжував природоохоронний круїз у протоці Дампір. Там яхта натрапила на групу гігантських океанічних мант, які харчувалися крилем.

Серед них був скат, забарвлення якого суттєво відрізнялося від типового для цього регіону.

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