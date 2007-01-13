У Києві в автокатастрофі загинули троє осіб

У Києві при зіткненні автомобіля "Skoda Octavia" з "ВАЗ-211040" загинули троє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, ДТП сталася вчора о 23.42. Водій іномарки, рухаючись з боку вул. Заводської по вул. Новокостянтинівській в напрямку вул. Вікентія Хвойки, на шляхопроводі, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем "ВАЗ-211040".

Водії зазначених автомобілів та пасажир автомобіля "Skoda Octavia" загинули на місці пригоди.