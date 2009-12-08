ДАІ вилучила у водіїв більше 500 підробних спецперепусток

Керівництво ДАІ має намір активізувати роботу з виявлення і вилучення у водіїв недійсних спеціальних документів, що дають деякі переваги на дорозі.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив начальник Департаменту ДАІ МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ, коментуючи публікацію в одному із ЗМІ, яке зафіксувало наявність так званого «оперативного талона» у водія автомобіля, що обслуговував раніше екс-прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Сьогодні завдання поставлено, щоб всі такі талони (не тільки цієї машини стосується, немає тут ніякого «цільового полювання» на когось), а просто будь-який талон, який недійсний, щоб вони перевірялися активно, по комп`ютеру. І у випадку, якщо він не видавався, або він вже прострочений і видно, що вже зовсім інший підпис (мається на увазі керівника МВС – УНІАН), вилучатимуться і здаватимуться у встановленому порядку», - сказав С.КОЛОМІЄЦЬ.

При цьому він підкреслив, що, «як правило, оперативний талон не дає права порушувати Правила дорожнього руху: він тільки говорить про те, що заборонено перевіряти автомобіль, пасажирів і вантажі, які перевозяться в ньому. В іншому разі тямущий співробітник ДАІ знає, що робити… Співробітник ДАІ відразу може перевірити талон, передавши його дані черговому».

За словами начальника ДАІ, оперативний талон, виданий на автомобіль, про який йде мова в публікації, був виданий у період, коли МВС України керував Василь ЦУШКО. «Це - не талони, які видавалися в період роботи нинішнього міністра. Але зразки ще, на жаль, не змінилися. Ось вони тоді талон і одержали, коли він (В.ЯНУКОВИЧ - УНІАН) був персоною, що дійсно охороняється, коли дійсно його охороняли спеціальні служби. Звичайно, він потім не був зданий нікуди - він залишився. Можливо, його і показують сьогодні», - зазначив С.КОЛОМІЄЦЬ.

Продовжуючи тему, він підкреслив, що на сьогодні в ДАІ існує «фактичний один документ, який дає певні переваги, це – оперативний талон». «Він видається на автомобілі розвідки (нашої, СБУ), тобто на автомобілі, які іноді виступають не під своїми номерами. Вони мають такі талони для того, щоб не розсекречувати, чим вони займаються», - сказав начальник ДАІ.

С.КОЛОМІЄЦЬ підкреслив, що такого роду документи видаються оперативними службами «у встановленому порядку». «Наші МРЕО взагалі ніякого відношення до їх видачі не мають: навіть ми не повинні знати, на яку машину цей талон видано, тому що вона може виконувати будь-які оперативні задачі. Вони друкуються на «пластику» і там підпис міністра, факсиміле. Якщо такий талон видається, міністр його не підписує – підпис закладено в комп`ютері», - додав він.

За словами С.КОЛОМІЙЦЯ, такий талон видається лише на певний автомобіль з вказівкою номера його кузова, і «повинен використовуватися тільки на той автомобіль, на який видається і, звичайно, лише по роботі».

Крім того, начальник ДАІ поінформував про те, що в нинішньому році лише в Києві у водіїв було вилучено понад 500 підроблених спеціальних пропусків і посвідчень, виданих нібито КДМА, ВР, Державною судовою адміністрацією, Вищим адміністративним судом тощо. Також було складено більше 600 протоколів за порушення правил оснащення автомобілів спеціальними сигнальними і звуковими пристроями.