Секретар Харківської міськради подав судовий позов на Луценка

Секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС подав до суду позов на колишнього міністра внутрішніх справ України, нинішнього радника Президента України Юрія ЛУЦЕНКА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, на прес-конференції Г.КЕРНЕС уточнив, що позов подано до Київського районного суду міста Харкова, за місцем проживання позивача, 12 січня.

«Я подав заяву до суду на колишнього міністра МВС Юрія Віталійовича ЛУЦЕНКА за ті довільні домисли стосовно мене, які він оприлюднив з трибуни Верховної Ради України, - сказав Г.КЕРНЕС. – Я сподіваюся, що він прийде до суду і відповість на ряд запитань, а саме: які у нього були підстави робити такі голослівні заяви».

Секретар міськради також повідомив, що у вигляді компенсації просить суд зобов`язати Ю.ЛУЦЕНКА особисто і публічно вибачитися за сказане.

Довідка УНІАН. 30 листопада 2006 р. з трибуни Верховної Ради Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що харківські правоохоронці займаються розслідуванням факту дачі хабара у Харківській міськраді.

1 грудня Харківський міський голова Михайло ДОБКІН та Г.КЕРНЕС на прес-конференції звинуватили Ю.ЛУЦЕНКА у намірі дискредитації влади Харкова.

Того ж дня Верховна Рада звільнила Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ.