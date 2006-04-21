Пенсіонер спустив в унітаз більше 15 тис. євро

У м. Кіль на півночі Німеччини 64-річний пенсіонер став винуватцем найнезвичнішого забиття каналізації за всю історію країни. Упевнений, що німецькі марки, які були національною валютою країни до 2002 р., більше не мають цінності, він спустив 30 тис. марок (15,3 тис. євро, або 18,9 тис. дол.) своїх заощаджень в унітаз. Сантехніки, прибувши для ліквідації проблеми, були вражені, проте повернули пенсіонерові його гроші. Трохи пізніше прибув працівник місцевої поліції, який проводив старого німця в банк, де залишки його заощаджень були конвертовані в євро і покладені на рахунок. Банкноти євро замінили національну валюту в країнах ЄС в 2002 р. Проте, європейці донині мають нагоду обміняти старі гроші на нові в державних банках.

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