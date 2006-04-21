Янукович застосовує брехливі технології?
17:57, 21 квітня 2006Разное
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Ні за що не повірю, що Президент США Буш передавав вітання Януковичу. Це типова технологічна байка, придумана для Віктора Федоровича в “братській Росії”...
Ні за що не повірю, що Президент США Буш передавав вітання Януковичу. Це типова технологічна байка, придумана для Віктора Федоровича в “братській Росії”. Американці не дурні і добре розуміють, що таке перемога на виборах. А саме – здобуття більшості, тобто 50% плюс один голос.
Думаю, що технологи Януковича придумали цей хід для того, щоб вплинути на процес формування кольорової коаліції, а також додати значимості своєму клієнтові.
Оксана Охрімчук
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