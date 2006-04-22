Часто на передачі “Свобода слова” по ICTV спостерігаю велике обличчя російського політика Затуліна, яке по телемосту транслюється з Росії в київську студію. Він постійно щось коментує, повчає, кричить... Оце дивився в п’ятницю, як він намагався “строїти” українських політиків з кримського питання. Склалося враження, що він у Криму працює президентом автономії (як колись Мєшков).

Схоже, що він через український ефір лікує якісь свої комплекси... Йому (Затуліну) хочеться, щоб Україна, “яка увійшла в Росію у 1954 році”, була вдячна Москві, за те, що за останні століття наростила свою територію. Щоб хохли дякували кацапам за те, що Крим досі в складі України. “Українські політики збожеволіли, боячись, що Росія забере Крим в України”, - заявив він, забувши, що він та подібні до нього божеволіють і з більш спокійного питання – щодо НАТО.

Ну чому такого агресивного діяча весь час нав’язують українському глядачеві? Щоб українці ще більше остерігалися росіян? Невже в Росії немає більш грамотних і менш закомплексованих представників?

Не можу також зрозуміти, чому українські політики ведуться на істерики Затуліна - намагаються якось йому відповідати, виправдовуватися. Оце тільки кримський татарин Чубаров відповів йому добре, до речі, українською мовою: дайте, мовляв, раду собі в Росії, припиніть убивати росіян, а тоді втручайтеся у справи інших...

Іван Степура, м. Черкаси