Пане Кисельов, вам не подобаються українські політики? - «Чемодан, вокзал, Россия...»

Минулого тижня Юлія Тимошенко, може, і з надмірною вимогливістю звернулася до телеведучого каналу «Інтер» з проханням запросити її на ефір. Пан Кисельов не то з «чоловічою галантністю» до Тимошенко, не то з холуйською послужливістю власникам каналу гордо сказавпрактично зниклій з екранів українській опозиції, що учасників авторської програми «тут визначаю я».

Заявочка прозвучала безапеляційно, а пропозиції лідерові опозиції зустрітися через п`ятницю або через дві п`ятниці не прозвучало взагалі. І я адресую запитання телеведучому: ви сюди для чого приїхали? Зауважте, я жодного разу раніше не ставила так питання. Більше того, в перший же ваш приїзд ми записали з вами інтерв`ю. Ми не критикували вас, хоча спочатку в ефірах відчувалося, що ви слабо знаєте сучасне політичне життя в Україні. Але ми розуміли, що навіть зіркам НТВ треба в нього вникнути. Ми навіть підтримували ваші літературні досліди, зовсім не тому, що ваші книги можуть зацікавити широке коло читачів тут, в Україні. А тільки тому, що ми тут, в Україні, даємо слово опозиції – і російській, і тим більше українській, навіть, якщо за неї не голосували. Чи ви вже забули як це?

Ми розуміємо, що вас не для цього на канал брали... Розуміємо. Але ви ж типу правильний хлопець, ви старайтеся. Чи страшно? Захотілося пожити «як люди»? Ситно, культурно? Не хочете втрачати? Зголодніли? Знову зіркою себе відчули? До президентських виборів приємно було з хлопцями з Секретаріату президента повечеряти, а після виборів – теж приємно з хлопцями з Адміністрації Президента чи СБУ?

Ну-ну. Ми – потенційні ваші глядачі і просто хочемо сказати: вас сюди кликали не тільки обличчям торгувати і ефіри модерувати, наша увага – це аванс за віддзеркалення вільної політичної конкуренції, за ваше славне опозиційне минуле. Нам не треба робити серію теленарисів про нову владу. У нас таких журналістів своїх повно. Ну а якщо раптом треба мочити Тимошенко, і ви готові очолити цей передовий загін, то навіщо це довіряти вам? Для цієї ролі правильно б В`ячеслава Піховшека вернути. Він нічим не гірший, наше життя і новітню історію, вже не осудіть, знає краще за вас, до того ж він свій, громадянин України, він гроші в Україні витрачатиме, а не в Росії. І глядачеві не так образливо, коли їх опозиційному політикові грубіянить громадянин власної країни, а не найнятий робітник з сусідньої. Знаєте, що написали б наші столичні і національно стурбовані коментатори у форумах? Не подобається українська опозиція? - "Чемодан, вокзал, Россия". Тим більше що як нелюбитель опозиції ви і на російських телеканалах станете в нагоді. І чому ви звідти пішли? Тепер навіть і не знаю.

Маша Міщенко