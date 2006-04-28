Заступником Черновецького обрано Довгого

За результатами проведеного таємного голосування заступником Київського міського голови – секретарем Київради обрано представника фракції Леоніда Черновецького Олеся ДОВГОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, голова лічильної комісії Анатолій ЧУБ повідомив депутатам Київради, що бюлетені для голосування отримали 65 депутатів міської ради. За кандидатуру О.ДОВГОГО віддали свої голоси усі 65 ці депутатів. Зіпсованих бюлетенів не виявлено.

Згідно з даними голосування, від Блоку Черновецького разом із міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ проголосувало 22 депутати, від блоку «Наша Україна» - 15 депутатів, від Народного блоку Литвина - 5, СПУ – 3, Партії регіонів – 9, Блоку Віталія Кличка ПОРА-ПРП – 11 депутатів.

Як сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, він “радий зараз навіть більше, ніж коли ви засвідчили мою присутність як голови Київради. Моє серце розривається через те, що правда перемогла. Я ні під кого не ляжу. І я всім, хто мене підтримав сьогодні, дам можливість проявити себе на очах у киян в повному обсязі, у всій красі. Я відповідаю за все, що буде відбуватись з секретарем і його командою, тому що я взяв перед вами і перед киянами таку відповідальність».

Київський міський голова повідомив, що передає головування на сесії О.ДОВГОМУ, а сам іде на проведення розширеного засідання колегії Київської міської держадміністрації.

Сесію продовжує вести новообраний секретар Київради.