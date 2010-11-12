В українському Нацбанку сидять жартівники?

Пропоную постежити за дивною поведінкою Національного банку України в останні дні з офіційним валютним курсом.

У середу, 10 листопада, торги доларом на міжбанківському валютному ринку відкрилися в діапазоні 7,9570-7,9640 грн./дол., а закрилися на рівні 7,9495-7,9535 грн./дол. Тобто, мало місце невелике зміцнення гривні по відношенню до долара США.

Увечері того ж дня, відштовхуючись, мабуть, від вищенаведеної динаміки котирувань на міжбанку, Нацбанк підвищив на четвер, 11 листопада офіційний курс гривні до відмітки 791.0000 грн. за 100 дол. США в порівнянні з курсом 791.0700 грн. за 100 дол. США на 10 листопада.

Логічно повівся НБУ? Начебто, так!

У четвер, 11 листопада на міжбанківському валютному ринку збереглися колишні тенденції: торги доларом відкрилися в діапазоні 7,9510-7,9565 грн./дол., а закрилися в діапазоні 7,9490-7,9525 грн./дол. Як бачимо, долар ще трішки ослаб по відношенню до гривні.

Але що робить цього разу НБУ? Регулятор раптом вирішує доволі істотно підвищити офіційний курс долара – до величини 792.0700 грн. за 100 дол. США. Тобто, долар подорожчав більш ніж на одну копійку.

Як можна пояснити таку дивну поведінку Нацбанку? Можливо, у четвер надійшла якась нова інформація, що вказувала на появу девальваційних очікувань для національної валюти?

Але ж ні. Навпаки, член правління і виконавчий директор з економічних питань НБУ Ігор Шумило у четвер оголосив, що сукупні валютні надходження до України в листопаді цього року перевищили загальний відтік із країни на 500 млн. дол. «Є всі умови для стійкості. У нашу країну цього місяця вже на 500 млн. (доларів) зайшло більше грошей, ніж вийшло», - повідомив він на засіданні фінансового прес-клубу.

Якщо подивитися на дії Набанка і котирування на валютному ринку кількома днями раніше, то ситуація стане ще незрозумілішою.

Наприклад, максимальних значень курс долара на міжбанку досягав у листопаді 4 числа: торги закрилися цього дня в діапазонах 7,9630-7,9680 грн./дол. При цьому офіційний курс НБУ на 4 листопада був 791.9700 грн. за 100 дол. США, а на 5 листопада – 791.9900 грн. за 100 дол. США.

Таким чином, якщо провести порівняння, то з`ясується, що коли курс долара до гривні на міжбанку при закритті торгів був вищий, Нацбанк встановлював наступного дня офіційний курс нижчий: 4 листопада на міжбанку - 7,9630-7,9680 грн./дол., на 5 листопада офіційний курс НБУ – 791.9900 грн. за 100 дол. США; 11 листопада на міжбанку - 7,9490-7,9525 грн./дол., на 12 листопада офіційний курс НБУ – 792.0700 грн. за 100 дол. США.

Загалом, розумом Нацбанк не збагнути, і залишається лише робити припущення. Можливо, саме у четвер, 11 листопада, керівників Нацбанку раптом «осяяло», що потрібно скоротити розрив між валютним курсом на міжбанку і офіційним курсом? Або чиновники НБУ, які приймають вечорами рішення про величину офіційного валютного курсу на наступний робочий день, просто великі жартівники?

Проте думається, що керівникам НБУ варто було б усе ж таки пояснювати, якими критеріями вони користуються при проведенні своєї валютно-курсової політики. Щоб бізнесмени зайвий раз не нервували і розуміли причини тих або інших «рухів» тіла Нацбанку.

Олександр Бескоровайний