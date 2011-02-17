Азаров закликає урядовців не ховатися від громадськості. Підтримую!

Учора голова уряду Микола Азаров, який не відрізняється особливою любов’ю до ЗМІ (згадайте, наприклад, як він спілкується з журналістами на політичних ток-шоу), зробив дещо несподівану заяву. Прем`єр-міністр наголосив, що не можна дозволити, аби керівники уряду ховалися від суспільства та ігнорували публікації в пресі.

"Ми не повинні дозволяти керівникам ховатися від суспільства, ігнорувати публікації в пресі, і водночас не потрібно дозволяти бути хлопчиками для биття й мовчки терпіти неправдиві звинувачення, перекручування фактів і дискредитацію політики уряду. Нашому уряду нема чого ховати й нічого боятися – потрібно бути відкритими, енергійними в інформаційному просторі. Без цього необхідні реформи не здійснити", - заявив він.

Справді, цілком цивілізований, сказати б, європейський заклик до інформаційної відкритості. Навіть з тим застереженням, що керівники уряду не повинні бути хлопчиками для биття й відповідати на «неправдиві звинувачення, перекручування фактів і дискредитацію політики уряду». І в Європі діалоги урядів зі ЗМІ бувають доволі жорсткими. З обох боків. Але це набагато краще, ніж демонстративна мовчанка, якою міністерства та відомства в Україні так часто зустрічають гострокритичну до себе інформацію.

Щоправда, заходять в уряді до мети, як водиться, здалеку. Для початку Азаров доручив секретаріату Кабміну розробити проект рішення уряду про введення нових критеріїв спільного реагування влади на критичні публікації в ЗМІ та звернення громадськості.

Але автор вважає, що урядовцям аж ніяк не слід чекати, поки секретаріат уряду розродиться цими самими критеріями. Адже сказав «старшой», що не можна ховатися від суспільства й ігнорувати ЗМІ. А «старшого» потрібно слухати, тільки тоді вертикаль влади буде по-справжньому сильною і можна буде проводити, як висловився Азаров, «необхідні реформи».

А тому для виконання працівниками уряду заклику їхнього керівника наведу кілька повідомлень ЗМІ, на які, на тверде переконання автора, слід би було відреагувати й не пускати їх в «ігнор».

До уваги міністра освіти

У місті Красний ЛучЛуганської області п`ятеро батьків учнів україномовної школи №15 уже другу добу проводять голодовку на знак протесту проти її закриття.

Необхідність закриття навчального закладу в мерії пояснюють тим, що в школі, розрахованій на 1 тис. 176 учнів, навчається всього 240 дітей, а в наступний навчальний рік набирається ще менше школярів. Закриття школи в міськраді не пов`язують з бажанням закрити саме україномовну школу, оскільки в місті є ще 2 школи, де навчання ведеться двома мовами. Головний мотив – брак коштів на утримання.

За словами ж депутата міськради, колишнього мера Красного Луча Лук’яненка, кошти на утримання школи є. У школі навчаються 307 учнів приладобудівного технікуму, працює школа мистецтв на 100 чоловік. У рахунок орендних платежів вони оплачують усі комунальні послуги.

За інформацією батьківського комітету, після закриття школи в будівлі може з`явитися офіс місцевої молодіжної організації Партії регіонів.

А в Донецьку батьки дітей, які навчаються в українській школі №111, заявляють про готовність до самоспалення в разі закриття цього навчального закладу. Ініціативна група з батьківського комітету в кількості 14 чоловік прийшла до райради з плакатом: «Якщо нас не почуєте, ми себе підпалимо, але школу №111 закрити не дамо».

Керівники району сказали батькам, що школу планують перепрофілювати під готель, виш або резервний дитячий садок. Водночас, за словами батьків, жителі району знають, що днями губернатор області Анатолій Близнюк заявив на прес-конференції, що в регіоні цього року планується закриття трьох вишів, тому відкриття нового вишу «не узгоджується з політикою обласної влади». Відкриття резервного дитячого садка також недоцільне, оскільки в районі вже є раніше закрита школа №109, і є будівля колишнього дитячого садка, де поки що розміщується «швидка допомога», вважають батьки.

До уваги міністра культури

Як відомо, Кабмін передав комплекс історичних споруд «Софія Київська», який є частиною Національного історико-архітектурного заповідника «Києво-Печерська Лавра», до сфери управління Міністерства культури. Раніше Софія перебувала у віданні Міністерства регіонального розвитку та будівництва.

Як зазначається у публікаціях ЗМІ, експерти застерігають, що існує великий ризик переходу визначної пам’ятки української історії під контроль Московського патріархату. Що, у свою чергу, загрожує стану Софії Київської, де священики МП збираються проводити свої заходи.

Небезпеку підтверджує сумний досвід передачі Мінкультури самої Києво-Печерської Лаври. Стан унікального релігійного та історичного комплексу різко погіршився після того, як там став порядкувати Московський патріархат.

Експерти ІКОМОС та ЮНЕСКО мали серйозні зауваження до стану печер, які належать Свято-Успенському собору МП. Досі не вщухла хвиля суспільного обурення після руйнації Західних в’їзних воріт Нижньої Лаври. Говорить колишній заступник міністра культури Микола Яковина:

«Стан печер зараз тривожний. Там завжди був своєрідний мікроклімат і ніколи не було стільки мікроорганізмів, як з’явилося в останній час... Це, звісно, шкодить мощам святих. Монахи не знають, як усе це доглядати... І взагалі цілий комплекс пам’яток під загрозою. Доводиться боротися із зсувами, з’являються нові будівельні об’єкти... Я вже не кажу про те, що завдано непоправної шкоди історичному ландшафту…»

Пане міністре культури! Ви допустите таке саме неподобство у Святій Софії Київській?

До уваги першого віце-прем’єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник міністра економіки Копилов заявив, що численні затримки з виплатою лікарняних з початку 2011 року пов`язані з виявленням масових фактів видачі фіктивних лікарняних.

Знаєте, навіть комуністи, які входять до системи нинішньої влади, знущально зауважилив ЗМІ, що «така заява представника Мінекономрозвитку продовжує серію спроб влади перекласти провину за неспроможність своєї політики щодо забезпечення гідного рівня життя громадянам України. Кожній розсудливій людині зрозуміло, що нічого, окрім брехні, ця заява не містить, оскільки традиційно в зимовий період спостерігається зростання простудних захворювань, і всілякі розмови про те, що їх активно симулюють – плід дозвільної вигадки недобросовісного чиновника».

Пане Андрію Клюєв, чи не час відреагувати на численні матеріали в ЗМІ, у яких описуються поневіряння сотень тисяч, якщо не мільйонів українців, на котрих економлять кошти, не виплачуючи лікарняних та соціальних виплат («а у вас соціальної картки немає!»)

До уваги міністра внутрішніх справ

Тут очі розбігаються. Ось керівництво ДАІ Бердянська дає вказівки інспекторам, скільки потрібно скласти протоколів, вказівки супроводжуються добірним матом – і це зафіксовано на відео.

Ось одеська ДАІ цинічно мститься активістові «Дорожнього контролю» Дмитру Говердовському, який усій країні показав клінічного «телячого» українофоба в міліцейських погонах. 12 лютого хлопця на п’ять діб запроторили до буцегарні.

Ось у Херсоні за торгівлю наркотиками затримано… трьох співробітників відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків (ВБНОН), серед яких начальник цього відділу.

Про політичні переслідування за допомогою міліції – окрема мова.

Тут міністрові слід або порозганяти багато народу з золотими зірками на погонах, або самому написати заяву про відставку. Але принаймні не мовчати…

Микола Писарчук