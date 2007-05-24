Святковий концерт до Дня Києва розпочнеться 27 травня о 17.00
19:44, 24 травня 2007Разное
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О 18.00 - виступ мера
Святковий концерт з нагоди Дня Києва розпочнеться о 17:00, а о 18:00 з головної сцени киян привітає Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА.
Як повідомлялося, святковий концерт відбудеться 27 травня на сцені, що буде розташована навпроти Бессарабського ринку. Перед жителями та гостями столиці виступлять співаки Віталій КОЗЛОВСЬКИЙ, Катерина БУЧИНСЬКА, Володимир ГРИШКО і Тарас ПЕТРИНЕНКО.
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