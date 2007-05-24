Святковий концерт до Дня Києва розпочнеться 27 травня о 17.00

Святковий концерт з нагоди Дня Києва розпочнеться о 17:00, а о 18:00 з головної сцени киян привітає Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА.

Як повідомлялося, святковий концерт відбудеться 27 травня на сцені, що буде розташована навпроти Бессарабського ринку. Перед жителями та гостями столиці виступлять співаки Віталій КОЗЛОВСЬКИЙ, Катерина БУЧИНСЬКА, Володимир ГРИШКО і Тарас ПЕТРИНЕНКО.