Послідовники Фалунь Дафа вшанують загиблих від репресій комуністичного режиму

1 червня о 19:00 напроти посольства КНР у Києві розпочнуться вечори із свічками, як вшанування пам’яті загиблих учнів Фалунь Дафа у Китаї від репресій комуністичного режиму;

2 червня 2007 р. - на вул. Хрещатик.

3 червня о 12:00 послідовники стародавньої системи самовдосконалення Фалунь Дафа проведуть свято китайської культури та традицій – парад Дафа „Істина Доброта Терпіння в серці кожної людини” Він пройде вулицями м. Києва, від метро Арсенальна до Михайлівської пл.