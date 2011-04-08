Акція "Х*й в полоні у ФСБ" одержала держпремію "Інновація"

Державну премію в галузі сучасного мистецтва "Інновація" вручили арт-групі "Війна" за акцію "Х*й в полоні у ФСБ", повідомляє Лента.ру з посиланням на пост у твіттері одного з номінантів премії.

За словами очевидців, присутні на церемонії нагородження з ентузіазмом сприйняли новину про перемогу групи "Війна", проте ніхто з її учасників за нагородою не вийшов.

Акція "Х*й в полоні у ФСБ" відбулась у Санкт-Петербурзі в ніч на 15 червня 2010 року. На Літєйному мості був намальований величезний фалос, а коли міст розвели, він піднявся перед вікнами місцевого управління ФСБ.