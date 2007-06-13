«Тебе звонит какой-то гад. Сказать ему, что ты не рад?»

Думка У вівторок один з найбільших національних операторів мобільного зв`язку провів так зване «Засідання народної ініціативи». Воно було присвячене – увага! – «обговоренню питань етичних норм спілкування по мобільному телефону». Захід проводився в рамках соціального проекту «Мобільна культура». У тому, що мобільний оператор, «послугами якого користується половина України», за визнанням його піар-менеджерів, влаштовує такі засідання, нічого дивного немає. Але вразив той пафос, яким була оповита ця акція. Зокрема, на думку учасників засідання, до псевдофеномену, названого «мобільною культурою», тепер потрібно підходити комплексно і розглядати її як щось самостійне.

А спершу поговорили про «мобільнк безкультур`я». Організатори засідання повідомили, що тупувате населення ніяк не бажає перемикати «труби» на вібруючий режим у громадських місцях. Не бажає шепотіти в телефон. У результаті ніжні вуха інтелігентних людей пухнуть від великої кількості почутого. А тому вирішили, що відтепер усе буде інакше. Тепер так звану «мобільну культуру» людям прищеплюватимуть «просунуті» в цій справі люди: режисер Оксана Байрак, телеведуча Маша Єфросініна, актор Остап Ступка, співачка Олена Вінницька. Запам`ятайте їх усіх. Кожний з них, за власним визнанням, прагне бути максимально коректним і культурним під час мобільного спілкування.

Особливо відзначився заслужений актор України Ступка, який повідомив, що «мобільне безкультур`я», мабуть, пережиток монголо-татарського ярма. (Мобільно культурна людина, а те, що ніякого такого «ярма» не було, не знає. Крім того, час би знати, що за монголо-татарів про мобільні телефони навіть не мріяли). Задихаючись від праведного гніву, Ступка-молодший настукав на Олега Табакова, який, бувши в Києві, виявив повне мобільне безкультур`я. Йому раптово потелефонували, і він... на кілька хвилин перервав спілкування з колегами. Це викликало загальне обурення учасників заходу! Піар-менеджер мобільного оператора сказала: розрада одна – це був не український актор, мовляв, у нас такого не трапляється. (Ну, справді: «А в сусідньому районі наречений украв члена партії!")

Вінницька, своєю чергою, розповіла, що на «своїх рок-концертах» мобільні телефони її не дратують. Але деяких громадян, які голосно розмовляють, так і кортить вдарити по голові. Байрак розповіла, що зйомки її фільму «Аврора» мало не зірвалися через те, що в одного оператора спрацював... вібродзвінок.

Проблема «мобільного безкультур`я» набула якогось всеохопного розмаху, а тому вирішили з ним воювати. Заговорили про санкції, пригадали, що в Європі за гучні рінгтони штрафують на п`ять тисяч євро. Щоправда, потім охолонули, вирішили обмежитися «мирними» заходами проти порушників. Тепер зразки особистої культури прищеплюватимуть її безпосередні носії: Ступка, Байрак, Вінницька, Єфросініна. Вони вчитимуть нас, як розмовляти по телефону. Хто не знає - робити це треба тихо-тихо; якщо дзвінок лунає під час розмови, треба вибачитися перед співрозмовником, сам сигнал якомога частіше переводити в режим вібро. За кермом взагалі краще жувати, а не говорити.

Чесно кажучи, всі ці заходи якось насторожують. Я все за неї, за свободу, побоююся. Чи не призведе така «мобілкоректність» до обмеження прав простих користувачів? І хто вирішуватиме, що гучний звук, що ні, який рінгтон встановлювати в трубі? Одним не подобається радіо «Шансон», інші від «Віа Гри» не в захваті.

Здається, тут усе відбувається значно простіше. Нещодавно в метро їхав один геть п`яний мужик, з нагрудної кишені якого настирливо подавав ознаки життя телефон. «Тебе звонит какой-то гад. Сказать ему, что ты не рад?» - голосом "пацана" дошкуляв всьому вагонові рінгтон. Мужик не хотів прокидатися, а телефон усе дзвонив. Тоді одна відірвиголова років вісімнадцяти залізла на очах захопленої публіки йому в кишеню, витягла «трубу» і викинула у вікно під схвальні погляди громадськості. Відновилася тиша, а п`яний при цьому навіть не прокинувся. Так одна тендітна дівчинка показала соціуму шляху розв`язання проблеми. І мені здається, це найправильніше: немає телефону – немає проблеми.

Володимир Зуєв