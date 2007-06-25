Регіонале Калашніков, знову двійка!

Думка Маніпулювання історією на догоду політиці останнім часом набуло потворних і обурливих форм. І найобурливіше те, що в піарівському запалі політики навіть не намагаються вникнути в ті історичні факти, на яких вони “ліплять” собі ім`я. Не замислюються над тим, як сприймає їх кроки головна рушійна сила усього в країні - народ.

22 червня, у священний і трагічний день початку страшної війни, на сайті Партії регіоніввивісили таке собі "душевне" повідомлення, про те, що депутат від ПР і Голова Всеукраїнської громадської організації «Загальновійськовий Союз України» Олег Калашніков взяв участь в покладанні квітів до Вічного вогню біля обеліска Слави в Києві". Одна справа, що в день Перемоги і в день початку війни тисячі киян приносять квіти до пам`ятника Невідомому солдатові, приходять з дітьми і внуками, і ця традиція зберігається вже багато-багато років. Правда, ніхто не думає давати повідомлення з цього приводу в газету. Повідомлення про покладання квітів до пам`ятників героям Вітчизняної війни серед киян (думаю і не тільки їх) сприймаються як прийнятні тільки, якщо йдеться про вищих посадовців держави - Президента, Голову Верховної Ради, прем`єр-міністра... Все інше - викликає роздратування і подив. Але залишимо це на совісті політиків.

Повернемося до повідомлення ПР від 22 червня. Після повідомлення про покладання квітів йдуть просторікуваті міркування О.Калашнікова про те, що “сьогодні війна, на жаль, проходить через кожного з нас. Створюючи музеї радянської окупації, намагаючись прирівняти фашистських опричників до рангу героїв-переможців, реабілітувати фашистських вигодованців з дивізій СС «Галичина», батальйонів «Нахтігаль», «Роланд», їх послідовники прагнуть нав`язати нам чужу ідеологію і злочинні стандарти. Все це примушує загострено, як ніколи загострено, відчувати зв`язок часів”.

І завершується все це наступними висновками: “І поки живий я, поки житимуть мої діти, внуки, внуки тих, хто воював у Великій Вітчизняній війні, ми не допустимо, щоб її історія була переписана на догоду будь-яким політикам. Нюрнберзький процес 50 років тому дав оцінку ролі фашистів і їх прибічників в розв`язуванні другої Світової війни”.

Дорогоцінний Ви наш Олег Калашніков, борець із журналістами і “гелетєєвцями” - Нюрнберзький процес проходив з листопада 1945 року по жовтень 1946 року. Тобто завершився він майже 61 рік тому. НЕ РОЗУМІЮ... Як можна не знати, коли проходив Нюрнберзький процес? Як можна помилитися на цілих 11 років в такому питанні?!

Може, депутат відноситься до надто юної порості нардепів, яка присутня в нашій Раді, і якій ще вчитися і вчитися? Та ж ні, народився Олег Іванович в листопаді 1962 року. Отже червонощокому хлопчикові Калашнікову і в школі, і в піонерському таборі, і по телевізору-радіо розповідали про війну дуже активно і хроніку про Нюрнберг показували. Оскільки тоді це було ще й ідеологічною складовою політики КПРС. Висновок може бути тільки один - такі помилки свідчать про цілковиту байдужість до історії і про бажання елементарно використовувати будь-яку хоч трохи значущу дату для самопіару і піару своєї сили. Тільки, дорогі ви наші, або робіть це якісно, або не робіть взагалі...

Тетяна, м. Київ ***Особисто для Олега Калашнікова - додаю узяту з інтернету хронологію Нюрнберзького процесу: 1941 - Британський прем`єр-міністр Вінстон Черчилль вперше вимагає після війни суду над нацистськими злочинцями.

1943 - В жовтні 17 країн створюють Комісію Об`єднаних Націй з військових злочинів. У листопаді-грудні на тегеранській конференції Йосип Сталін вимагає розстріляти 50 тис. німецьких офіцерів, командирів і політиків.

1944 - В «харківському процесі» засуджують перших нацистських військових злочинців.

1945 - В лютому на Ялтинській конференції підтверджена необхідність суду над злочинами фашистського режиму. У червні починається пошук потрібних документів.

1945 - в червні Потсдамська конференція підтверджує статус Міжнародного військового трибуналу для засудження головних військових злочинців Німеччини і Італії.

1945 - в серпні згідно з Лондонською угодою створена судова палата, яка призначає місцем процесу місто Нюрнберг і приймає закон, згідно з яким люди могли бути засуджені за фактом скоєння злочину.

1945 - в червні-жовтні починаються пошуки 23 головних злочинців фашистського режиму із загального списку, до якого входить більше мільйона німців. 18 жовтня відбувається перше засідання Міжнародного військового трибуналу у великому залі будівлі Контрольної ради союзників у Берліні.

20 листопада 1945 р. в нюрнберзькому Палаці юстиції починається процес над 22 нацистськими злочинцями.

1946 - 16 жовтня у присутності запрошених гостей було повішено 12 головних злочинців фашистського режиму. Кожному з них була надана можливість сказати прощальне слово. Йоахим фон Ріббентроп - екс-міністр закордонних справ Німеччини - побажав, щоб Німеччина знову возз`єдналася; один з найбільш затятих антисемітів Юліус Штрайхер сказав: «І вас повісять більшовики». Деякі тільки витягнули праву руку вгору зі словами «Heil Hitler!». Їх тіла були спалені, і попіл кинутий у річку Ісар. Спортивний зал прибирали увязнені з поголеними головами, колишні німецькі боси - комендант Освенціма Рудольф Хесс, керівник молодіжного крила партії «Гітлерюгенд» Бальдур фон Ширах і один з помічників Гітлера Альберт Шпеєр.

Всього по Нюрнберзькому процесу пройшло 403 відкритих засідань суду. Оголошено 300 тис. свідоцтв під присягою і 6513 документів.

Всі засуджені звинувачувалися в злочинах проти світу (підготовка і початок агресивної війни), військових злочинах (особливо важливе порушення військових правил, знущання з полонених, депортації, вбивство полонених, руйнування міст і цивільних областей, невиправданих військовою необхідністю), злочини проти людства (злочини проти громадян і їх переслідування з політичних, расових і релігійних причин), бунт.