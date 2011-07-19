Потужний буревій заблокував автостраду в Західній Україні (фото)
18:09, 19 липня 2011Разное
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Дерева завалили 7 км траси
У Тернопільській області потужний вітер повикорчовував дерева та завалив ними сім кілометрів автостради державного значення Тернопіль-Львів. Рух автомобілів на трасі зупинився.
Як повідомили ТСН в обласному управлінні МНС, двом власникам автомобілів не пощастило: дерева впали на їхні машини та сильно пошкодили їх.
В розборі завалів були задіяні 17 працівників МНС та 5 одиниць спеціальної техніки. За кілька годин рух по автомагістралі відновився.
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