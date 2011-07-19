Потужний буревій заблокував автостраду в Західній Україні (фото)

18:09, 19 липня 2011
Разное
16004 0

Дерева завалили 7 км траси

У Тернопільській області потужний вітер повикорчовував дерева та завалив ними сім кілометрів автостради державного значення Тернопіль-Львів. Рух автомобілів на трасі зупинився.

Як повідомили ТСН в обласному управлінні МНС, двом власникам автомобілів не пощастило: дерева впали на їхні машини та сильно пошкодили їх.

В розборі завалів були задіяні 17 працівників МНС та 5 одиниць спеціальної техніки. За кілька годин рух по автомагістралі відновився.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter