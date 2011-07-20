У Києві відновили рух по вулиці Теліги

У Києві відновлено рух транспорту по вулиці Олени Теліги в бік Дорогожичів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міської державної адміністрації, роботи з ліквідації наслідків прориву колектора глибокого залягання, що стався 9 липня на проїжджій частині вул. Олени Теліги, виконувалися силами комунальної корпорації «Київатодор» цілодобово протягом 10 днів.

Під час виконання ремонтних робіт було відкрито одну смугу для руху громадського транспорту.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня у Києві на вулиці Олени Теліги в районі Кирилівської церкви після сильної зливи на ділянці дороги у бік метро «Дорогожичі» прямо на проїжджій частині провалився асфальт. Діаметр ями становив близько 6 метрів, глибина - декілька метрів. При цьому до ями провалилася фура з напівпричепом.