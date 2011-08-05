В Одесі поставили на облік 2266 повій

Співробітники Управління з боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми УМВС в області спростовують повідомлення ЗМІ, ніби то в Одесі налічується близько 8 тис. осіб, які займаються проституцією – «їх не набереться і трьох тисяч».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу начальник Сектора з боротьби зі злочинами у сфері суспільної моралі облУВС Микола КУЛЬЧИЦЬКИЙ.

«Насправді з того часу, як почали ставити повій на облік, всього їх зареєстровано 2 тис. 266, причому цього року складено 121 адміністративний протокол за торгівлю тілом і поставлено на облік ще 31 жінку, яка надавала інтимні послуги», - повідомив М.КУЛЬЧИЦЬКИЙ.

«З початку року правоохоронці також розкрили 49 фактів звідництва і сутенерства, - додав начальник Управління з боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми УМВС України в області Олексій СЕМЕНЦОВ. - Крім того, складено адмінпротоколи і затримано двоє чоловіків, які надавали інтимні послуги як чоловікам, так і жінкам».

Він нарік, що «відповідальність за заняття проституцією невисока: штраф у розмірі 85 грн. - якщо затримали вперше, і 255 грн. - за повторне затримання. Кримінальна відповідальність взагалі не передбачена».